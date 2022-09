5 Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Foto: 7aktuell.de/Enrique Kaczor

Am Montag fährt ein 65-Jähriger mit einem Kleinlaster in ein Stauende auf der A8 bei Merklingen. Das Fahrzeug prallt auf einen Sattelzug – mit tödlichen Folgen.















Link kopiert

Tödlicher Unfall auf der A8: Als ein 65-Jähriger am Montagnachmittag mit seinem Kleinlaster auf der Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs war, ist er gegen 14.30 Uhr bei Merklingen (Alb-Donau-Kreis) auf Höhe des Parkplatzes Widderstall in ein Stauende gefahren. Das berichtet die Polizei.

Der Mann prallte mit seinem Fiat in einen Sattelzug. Der 65-Jährige, der nach ersten Erkenntnissen der Polizei keinen Sicherheitsgurt trug, erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der 48-jährige Fahrer des Lkw erlitt einen Schock und wurde von Seelsorgern betreut.

Während der Unfallaufnahme leitete die Polizei den Verkehr etwa zwei Stunden auf einer Spur vorbei. Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Der materielle Schaden wird von den Beamten auf 60.000 Euro geschätzt.