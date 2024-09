1 Die Polizei ist auf der A6 bei Hockenheim auf Grund eines schweren Verkehrsunfalls im Einsatz. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Büttner

Nach einem Unfall ist die A6 bei Hockenheim Richtung Mannheim voll gesperrt. Ob es Verletzte gibt, ist noch unklar.









Link kopiert



Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 6 in Höhe des Dreiecks Hockenheim ist die Fahrbahn in Richtung Mannheim komplett gesperrt. Rettungskräfte und Polizei sind am Morgen noch im Einsatz.