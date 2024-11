Unfall auf der A6: Lkw brennt - A6 in beide Richtungen gesperrt

Lkw brennt - A6 in beide Richtungen gesperrt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 6 nahe Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) ist ein Lastwagen in Brand geraten. Auslöser für den Unfall und das anschließende Feuer war nach ersten Erkenntnissen ein geplatzter Reifen, wie die Polizei mitteilte. Der Lkw sei - nachdem der Reifen geplatzt war - an die Mittelleitplanke geprallt, umgekippt und in Brand geraten. Das Fahrzeug versperrte nach Polizeiangaben alle drei Fahrstreifen.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Geladen hatte der Laster den Angaben zufolge Süßwaren und Hygieneartikel. Er war in Fahrtrichtung Sinsheim unterwegs. Wegen des Rauchs wurde die A6 in beide Richtungen gesperrt. Die Sperrung besteht aktuell noch (Stand: 06:45 Uhr). Lesen Sie auch Die Polizei ging zunächst von einer Sperrung über mehrere Stunden aus.