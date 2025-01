1 Auf der A 81 bei Horb ist es zu einem Unfall gekommen. (Symbolbild) Foto: David Breidert - stock.adobe.com

Auf dem Streckenabschnitt zwischen Rottenburg und Horb ist es frühen Mittwochnachmittag zu einem Unfall mit massiven Auswirkungen auf den Verkehr gekommen. Schnell bildete sich ein längerer Stau.









Link kopiert



Ein Fahrzeuglenker war am frühen Mittwochnachmittag laut Polizei aus noch unbekannten Gründen auf der A 81 in Richtung Singen in die Leitplanke geprallt. Ein weiteres Fahrzeug soll am Unfall beteiligt gewesen sein.