Der Unbekannte war gegen 9.15 Uhr auf der linken Fahrspur der Autobahn in Richtung Singen unterwegs und überholte den 62-jährigen Fahrer eines Sattelzuges. Beim Wiedereinscheren schnitt der Lastwagenfahrer den 62-Jährigen. Um einen Zusammenstoß mit dem Überholenden zu verhindern, wich der Sattelzugfahrer nach rechts aus und kollidierte dabei mit mehreren Elementen der Schutzplanke.

10 000 Euro Schaden

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, so die Polizei. Am Sattelzug entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Die Höhe des entstandenen Schadens an der Leitplanke ist noch nicht bekannt.

Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei in Zimmern, Telefon 0741/34 87 90, zu melden.