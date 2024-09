14.000 Euro Schaden nach Zusammenstoß in Bad Dürrheim

1 Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf 14.000 Euro. (Symbolbild) Foto: Rehder

14.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Zusammenstoßes am Samstag auf dem Alleenweg in Bad Dürrheim.









Eine 48-Jährige fuhr am Samstag gegen 11 Uhr in ihrem Mercedes von einem Parkplatz auf den Alleenweg in Bad Dürrheim.