Unfall auf B27 Zwei Menschen nahe Schömberg schwer verletzt

Schömberg - Nahezu zwei Stunden war am Dienstag morgen die Bundesstraße 27 zwischen Schömberg und Dotternhausen wegen eines Unfalls gesperrt. Gegen 7.30 Uhr überholte ein Autofahrer, der in Richtung Dotternhausen unterwegs war, einen Lkw. Er kam laut Polizeiangaben beim Einscheren ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn und streifte zunächst den entgegenkommenden BMW eines 29 Jahre alten Mannes. Danach prallte der Verursacher in den nachfolgenden Hyundai einer 31-Jährigen.