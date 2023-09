Vier Personen sind laut Polizei bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der B27 verletzt worden. Eine 66-Jährige war demnach gegen 12.30 Uhr mit ihrem VW Golf Plus auf der Bundesstraße in Richtung Balingen unterwegs und wollte am Ortsausgang von Endingen nach links in die Straße Staigle abbiegen.

Golf und Audi müssen abgeschleppt werden

Eine hinterherfahrende 24-Jährige bremste ihren Audi daraufhin ebenfalls ab. Eine wiederum dahinter fahrende 22-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem VW Golf auf den stehenden Audi auf. Dieser wurde daraufhin nach vorne auf den Golf Plus geschoben.

Sowohl die beiden VW-Fahrerinnen als auch die beiden 24 Jahre alten Insassinnen im Audi wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um sie. Den entstandenen Sachschaden Schätzt die Polizei auf rund 14 500 Euro. Der Golf und der Audi mussten abgeschleppt werden.