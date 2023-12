Eine junge Autofahrerin hat am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 27 bei Dotternhausen zu spät reagiert und ist in ein anderes Auto gekracht.

Leichte Verletzungen hat sich ersten Erkenntnissen der Polizei nach eine Autofahrerin bei einem Auffahrunfall am Montagnachmittag auf der B27 bei Dotternhausen zugezogen.

Die 19-Jährige war gegen 17 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Bundesstraße 27 in Richtung Balingen unterwegs. Als ein vorausfahrender, 28-Jähriger mit seinem Auto verkehrsbedingt stark abbremsen musste, konnte die junge Frau nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf das vorausfahrende Auto auf.

Rund 7000 Euro Schaden an den Autos

Hierbei verletzte sie sich laut Angaben der Polizei und musste mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. An den Autos war ein Schaden in Höhe von zirka 7000 Euro entstanden. Sie wurden abgeschleppt. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit acht Einsatzkräften und einem Fahrzeug an die Unfallstelle ausgerückt.