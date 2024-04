Tunnel auf B463 Zweispurigkeit ist das Problem bei Albstadt-Laufen

Im Albstädter Gemeinderat war am Donnerstag Jürgen Grauer, der Projektleiter der Tunnelsanierung an der B463 bei Laufen, zu Gast – und sah sich mit heftiger Kritik an der Umleitungsplanung und etlichen Änderungsvorschlägen konfrontiert. Versprochen hat er nichts.