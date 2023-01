4 Der Unfall ereignete sich auf der B10 nahe Illingen. Foto: SDMG/SDMG / Schulz

Ein 57-jähriger Autofahrer will bei Illingen die B10 überqueren und achtet nicht auf den Verkehr – mit fatalen Folgen.















Link kopiert

Ein 57 Jahre alter Ford-Fahrer hat am Samstagmorgen auf der B10 bei Illingen im Enzkreis einen Unfall verursacht, bei dem ein 72-jähriger Opel-Fahrer und dessen 62-jährige Beifahrerin schwer verletzt wurden. Auch der Unfallverursacher wurde verletzt.

Wie die Polizei meldet, wollte der 57-Jährige mit seinem Ford Focus gegen 10 Uhr von Roßwag kommend die B10 in Richtung Illingen überqueren, wobei er den 72-Jährigen übersah, der mit seinem Opel Meriva auf der Bundesstraße in Richtung Illinger Eck fuhr und Vorfahrt hatte. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge. Dabei überschlug sich der Opel und blieb auf dem Dach liegen. Der Opel-Fahrer und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt.

Während der 72-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert wurde, folg ein Rettungshubschrauber die 62-Jährige in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Polizei offenbar nicht. Der verletzte Unfallverursacher wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden beläuft sich auch circa 19.000 Euro. Die B10 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme in beiden Richtungen bis etwa 11.10 Uhr voll gesperrt. Neben dem Rettungshubschrauber waren drei Rettungsfahrzeuge, die Feuerwehr Illingen mit zwei Fahrzeugen und die Polizei im Einsatz.