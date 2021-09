Umweltverschmutzung Schifffahrt hinterlässt großen ökologischen Fußabdruck

Der Schiffsverkehr in Europa verursacht rund ein Fünftel der weltweiten Treibhausgasemissionen auf See. Einem Bericht zufolge steht für die ökologische Erneuerung ein entscheidendes Jahrzehnt an.