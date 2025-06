Unfall auf B 463 bei Haigerloch: Motorradfahrer stoßt mit Pkw zusammen und wird verletzt

1 Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall auf der B 463 bei Haigerloch verletzt. (Symbolfoto) Foto: benjaminnolte - stock.adobe.com Verletzungen „noch unbekannten Ausmaßes“ hat ein 50-jähriger Motorradfahrer laut Polizei bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der B 463 bei Haigerloch erlitten.







Am Mittwochnachmittag ist es in Haigerloch zu einem Unfall mit einem Verletzten gekommen. Gegen 16 Uhr sei der Fahrer der BMW hinter einem geschlossenen Kleintransporter in Richtung B 27 unterwegs gewesen. Nachdem der vorausfahrende Kleintransporter nach rechts auf die Hauptstraße in Richtung Owingen abbog, wollte der Kradfahrer laut Polizei an dieser Einmündung weiterhin geradeaus fahren.