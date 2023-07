Am späten Montagvormittag ist ein 56-jähriger Autofahrer bei einem Unfall auf der B 463 nahe Eutingen schwer verletzt worden. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, fuhr ein 66-jähriger Skodafahrer auf der Kreisstraße 4718 von Talheim kommend in Richtung Eutingen im Gäu. An der Kreuzung "Withau" der Bundesstraße 463 übersah der Mann offenbar einen auf der Bundesstraße fahrenden BMW Mini. Beide Fahrzeuge kollidierten.

Durch den Zusammenstoß wurde der Skodafahrer leicht verletzt. Der 56-jährige Mini-Fahrer zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Seine 55-jährige Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Alle Personen wurden zu weiteren Untersuchungen in Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 32.000 Euro.