Unfall auf B 462: Lastwagen übersieht stehende Autos an der Ampel

1 Nach Angaben der Polizei ist bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden. (Symbolfoto) Foto: Pleul Am Montagmittag ist es auf der B 462 zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen.







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Gegen 13 Uhr fuhr ein 60-jähriger Fahrer eines Lastwagens die B 462 von Zimmern ob Rottweil in Richtung Rottweil. Im Einmündungsbereich zur Auffahrt der A81 in Richtung Stuttgart standen ein 20-jähriger Fahrer eines VW sowie ein 27-jähriger Fahrer eines Audi verkehrsbedingt an einer Ampel. Der Lastwagenfahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät, fuhr auf den stehenden VW auf und schob diesen in der Folge auf den Audi.