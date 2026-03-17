Unfall auf B 462: Frontalzusammenstoß zwischen Freudenstadt und Baiersbronn

1 Zu einem Unfall kam es am Dienstagabend auf der B 462. Foto: Puchner/dpa Bei einem Unfall auf der B 462 zwischen Freudenstadt-Christophstal und Baiersbronn-Friedrichstal sind am Dienstagabend zwei Personen leicht verletzt worden.







Link kopiert



Ein Autofahrer (Jahrgang 2002) fuhr gegen 18 Uhr auf der B 462 von Freudenstadt in Richtung Baiersbronn, als er aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Audi A 5 in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geriet und mit einer entgegenkommenden Mercedes E-Klasse frontal zusammenstieß. Das teilt ein Polizeisprecher auf Anfrage unserer Redaktion mit.