Unfall auf B 462: Frontalzusammenstoß zwischen Freudenstadt und Baiersbronn
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Zu einem Unfall kam es am Dienstagabend auf der B 462. Foto: Puchner/dpa

Bei einem Unfall auf der B 462 zwischen Freudenstadt-Christophstal und Baiersbronn-Friedrichstal sind am Dienstagabend zwei Personen leicht verletzt worden.

Ein Autofahrer (Jahrgang 2002) fuhr gegen 18 Uhr auf der B 462 von Freudenstadt in Richtung Baiersbronn, als er aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Audi A 5 in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geriet und mit einer entgegenkommenden Mercedes E-Klasse frontal zusammenstieß. Das teilt ein Polizeisprecher auf Anfrage unserer Redaktion mit.

 

Der junge Audi-Fahrer aus dem Kreis Freudenstadt und die Person am Steuer des entgegenkommenden Fahrzeugs – zu Alter und Geschlecht lagen der Polizei am Abend keine Infos vor – wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin des Audi-Fahrers blieb unverletzt.

Die beiden Autos waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 90 000 Euro.

Die Straße ist bis voraussichtlich 21 Uhr noch gesperrt. Bereits ab Freudenstadt herrscht kein Durchkommen mehr in Richtung Baiersbronn.

 