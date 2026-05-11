Unfall auf B 33 in Gutach: Auto touchiert Lastwagen

1 Ein Autofahrer geriet aus unbekannten Gründen in den Gegenverkehr. Foto: Rehder (Symbolfoto) Zu einem Unfall auf der B 33 zwischen Gutach und dem Ramsbachweg kam es am Montagnachmittag.







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Zu einem Unfall auf der B 33 zwischen Gutach und dem Ramsbachweg kam es am Montagnachmittag. Laut derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei fuhr der Autofahrer von Hausach kommend in Richtung Gutach, als er aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geriet und den Tank eines Lastwagen touchierte. „An der Unfallstelle musste eine Vollsperrung der B33 eingerichtet werden, da Dieselkraftstoff auf die Fahrbahn lief“, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Der mutmaßliche Unfallverursacher brachte sein Auto im Grünstreifen am Hang zum Stillstand. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.