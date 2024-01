Unfall auf B 294 nahe Freudenstadt: Polizei gibt neue Details bekannt – mehrere Folgeunfälle

Zu dem Glätteunfall auf der B 294 am Donnerstagabend gibt es neue Erkenntnisse. So gab es nach der ursprünglichen Kollision gleich mehrere Folgeunfälle. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern an. Derweil hat der Deutsche Wetterdienst eine neue Glättewarnung herausgegeben.