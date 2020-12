Unfall auf B 28 19-Jährige bei Rottenburg schwer verletzt

Die junge Frau war kurz vor 7 Uhr mit einem Opel Corsa von Seebronn in Richtung Rottenburg unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache geriet der Wagen in einer langgezogenen, übersichtlichen Linkskurve teilweise in den rechten Grünstreifen. Daraufhin schleuderte der Pkw über die Gegenfahrspur hinweg in den linken Straßengraben, wurde ausgehebelt und überschlug sich. Neben der Fahrbahn kam das Fahrzeug schließlich auf der linke Seite zum Liegen.