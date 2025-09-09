Unfall auf B 27 bei Bisingen: Autofahrerin kommt von Straße ab und wird leicht verletzt
Der Rettungsdienst brachte die 45-Jährige zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: Comofoto – stock.adobe.com

Bei einem Unfall am Montagnachmittag auf der B 27 bei Bisingen ist eine Autofahrerin nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 45-Jährige bei einem Unfall am Montagnachmittag auf der B 27 bei Bisingen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 45-Jährige gegen 14.45 Uhr mit einem Suzuki Swift auf der Bundesstraße in Richtung Rottweil. Kurz vor der Anschlussstelle zur B 463 kam sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Auto nach rechts von der Straße ab und prallte gegen die Leitplanke.

 

Anschließend kollidierte ihr Auto mit der linken Leitplanke und schleuderte erneut gegen die rechte Leitplanke. Der Rettungsdienst brachte die 45-Jährige zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Das Auto, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden.

 