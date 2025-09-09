Unfall auf B 27 bei Bisingen: Autofahrerin kommt von Straße ab und wird leicht verletzt

Autofahrerin kommt von Straße ab und wird leicht verletzt

Der Rettungsdienst brachte die 45-Jährige zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: Comofoto – stock.adobe.com Bei einem Unfall am Montagnachmittag auf der B 27 bei Bisingen ist eine Autofahrerin nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden.







Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 45-Jährige bei einem Unfall am Montagnachmittag auf der B 27 bei Bisingen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 45-Jährige gegen 14.45 Uhr mit einem Suzuki Swift auf der Bundesstraße in Richtung Rottweil. Kurz vor der Anschlussstelle zur B 463 kam sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Auto nach rechts von der Straße ab und prallte gegen die Leitplanke.