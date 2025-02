Kinderbetreuung in Rottweil Kindertagesstätte Hegneberg – der Weg ist frei

Was liegt für eine Bank nahe, wenn sie auf der Suche nach einem Projekt ist, das den Dreiklang aus Ökonomie, Ökologie und sozialer Verantwortung in sich vereint? Sie baut eine Kindertagesstätte und vermietet sie dann an die Kommune. Was auch sonst.