Unfall auf B 14 bei Rottweil: Motorradfahrer schwer verletzt

1 Auf der B 14 zwischen Rottweil und Neufra kam es am Samstagmittag zu einem Unfall. Foto: (Symbolfoto) Foto: David Breidert - stock.adobe.com/David Breidert Ein Motorradfahrer ist am Samstagmittag auf der B 14 zwischen der Rottweiler Saline und Neufra schwer verletzt worden. Die B14 war auf Höhe der Abfahrt Neufra gesperrt.







Wie Polizei auf Nachfrage am Samstag mitteilte, war der Motorradfahrer mit einem Auto zusammengestoßen. Ob der Autofahrer dem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen hatte, wird derzeit von der Polizei ermittelt. Der Zweiradfahrer wurde bei dem Unfall derart schwer verletzt, dass er von den Rettungskräften in eine Klinik gebracht werden musste.