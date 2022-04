1 Zu einem Unfall auf der A 81 kam es am Mittwoch. Foto: lassedesignen_stockadobe

Unfall auf der A 81: Der Fahrer eines Sattelzugs streifte einen Tanklastzug auf dem Standstreifen.















Kreis Rottweil - Ein Sachschaden in Höhe von 10. 000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 8.30 Uhr auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Singen ereignet hat. Der 58-jährige Fahrer eines polnischen Sattelzuges streifte laut Polizei einen auf Höhe der Gemarkung Deißlingen auf dem Standstreifen stehenden Tanklastzug. Dessen 52-jähriger Fahrer hatte den Laster nach einer Reifenpanne mit eingeschalteten Warnblinklicht abgestellt.

Beide Lastwagen konnten ihre Fahrt laut Mitteilung der Polizei später fortsetzen.