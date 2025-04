Närrischer Freundschaftsring Neckar-Gäu Pilotprojekt soll Bürokratie abbauen

Nicht zur „närrischen Kur“, wie es in einem alten Fasnetslied heißt, sondern zur Hauptversammlung des närrischen Freundschaftsringes Neckar-Gäu trafen sich die 26 Delegationen des Narrenverbands in der Stefan Hartmann-Halle in Hirschau.