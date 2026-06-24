Unfall auf A81 bei Eutingen: Kilometerlanger Stau zwischen Rottenburg und Horb

Ein auf der Fahrbahn liegender Gegenstand hat auf der A81 bei Eutingen im Gäu zu einem Auffahrunfall geführt. Dabei entstand ein hoher Sachschaden.

Ein 35-Jähriger ist am Dienstag mit seinem VW auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Horb am Neckar in Fahrtrichtung Singen unterwegs gewesen. Gegen 16 Uhr musste er stark abbremsen, weil ein Lastwagen offenbar ein Fahrzeugteil auf der Fahrbahn verloren hatte und vorausfahrende Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten, wie die Polizei mitteilte.

Ein nachfolgender 18-jähriger Audi-Fahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr heftig auf den VW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW in die Mittelschutzplanke geschleudert. Beide Fahrzeuge blieben auf dem linken Fahrstreifen stehen.

Der VW und der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

A81 Richtung Singen gesperrt

Die Polizei sperrte für die Unfallaufnahme den linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Singen. Es bildete sich ein Rückstau von etwa fünf Kilometern Länge. Gegen 17.15 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben.

Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen.