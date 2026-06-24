Unfall auf A81 bei Eutingen: Kilometerlanger Stau zwischen Rottenburg und Horb

Ein auf der Fahrbahn liegender Gegenstand hat auf der A81 bei Eutingen im Gäu zu einem Auffahrunfall geführt. Dabei entstand ein hoher Sachschaden.
Ein 35-Jähriger ist am Dienstag mit seinem VW auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Horb am Neckar in Fahrtrichtung Singen unterwegs gewesen. Gegen 16 Uhr musste er stark abbremsen, weil ein Lastwagen offenbar ein Fahrzeugteil auf der Fahrbahn verloren hatte und vorausfahrende Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten, wie die Polizei mitteilte.