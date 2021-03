Schnelltestzentrum in Rottweil Der große Ansturm bleibt am ersten Tag aus

Wie in vielen anderen Gemeinden ist auch in Rottweil am Montag das kommunale Testzentrum in Betrieb gegangen. Der Sonnensaal des Kapuziners bot viel Platz, das siebenköpfige Team vom DRK-Ortsverein war am Start, die Test-Kits und die Schutzkleidung vorbereitet. Doch der große Ansturm blieb aus.