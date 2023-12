A7 bei Giengen an der Brenz: Taxifahrer stirbt durch Kollision mit betrunkenem Geisterfahrer

A7 bei Giengen an der Brenz

1 Für den Taxifahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Ein 49 Jahre alter Mann fährt mit einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine entgegen der Fahrtrichtung auf die A7 bei Giengen an der Brenz auf und kollidiert dabei mit dem Taxi eines 67-Jährigen. Für den Taxifahrer kommt jede Hilfe zu spät. Die Polizei sucht Zeugen.









Link kopiert



Ein 67 Jahre alter Taxifahrer ist am späten Dienstagabend bei einem Frontalzusammenstoß mit einem alkoholisierten Falschfahrer auf der Autobahn 7 bei Giengen an der Brenz (Landkreis Heidenheim) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 49 Jahre alter Mann gegen 23.20 Uhr mit einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine, ähnlich den Gepäcktransportwagen auf Flughäfen, an der Anschlussstelle Giengen/Herbrechtingen entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn auf. Die Maximalgeschwindigkeit des Gefährts beträgt 20 km/h. Bereits kurz nachdem der Mann auf die Autobahn gefahren war, kam es zu dem Frontalzusammenstoß.