Betrunkener Lkw-Fahrer landet mit Sattelzug in Straßengraben

6 Der 39-Jährige hatte die Kontrolle über den Sattelzug verloren. Foto: 7aktuell.de/ JB/7aktuell.de | JB

Ein 39-Jähriger ist am Freitagabend mit einem Sattelzug auf der A6 im Kreis Heilbronn unterwegs, als er die Kontrolle über den Lastwagen verliert und im Straßengraben landet. Die Bergungsarbeiten stellen sich als aufwendig heraus.

Kirchardt - Ein 39 Jahre alter, betrunkener Lkw-Fahrer ist mit seinem Sattelzug am Freitagabend auf der A6 bei Kirchardt im Landkreis Heilbronn von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gekippt. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro.

Wie die Polizei meldet, war der 39-Jährige gegen 22 Uhr auf der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs, als er auf Höhe Kirchardt die Kontrolle über den Lastwagen verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei kippte der Sattelzug, der Wasch- und Reinigungsmittel geladen hatte, seitlich in den Straßengraben. Der stark betrunkene Fahrer wurde nicht verletzt.

Für die Dauer der mehrstündigen Bergungsarbeiten musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Neben der Polizei waren Kräfte des THW, Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz. Bei dem 39-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 39-Jährigen zuvor gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 07134/5130 in Verbindung setzen.