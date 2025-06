1 Für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Moritz Frankenberg Ein 22 Jahre alter Autofahrer ist in der Nacht zum Freitag auf einer Autobahn in Niedersachsen tödlich verunglückt. Das Auto ging nach dem Unfall in Flammen auf.







Ein 22-Jähriger ist nach einem Unfall auf einer Autobahn in Niedersachsen in seinem Auto verbrannt. Nach Angaben der Polizei in Oldenburg prallte er mit seinem Wagen in der Nacht zu Freitag auf der A29 bei Rastede in eine Mittelleitplanke und schleuderte von der Fahrbahn in einen Grünbereich. Dort ging das Fahrzeug in Flammen auf.