Unfall auf A 81 bei VS: Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu Unfallverursacher

1 Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Montagmittag gegen 13.15 Uhr auf der A 81 auf Höhe der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen ereignet hat.









Ein 57-jähriger Fahrer eines Renault Zoe und ein unbekannter Fahrer eines schwarzen BMW Limousine fuhren hintereinander an der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen auf die rechte Fahrspur der A 81 in Richtung Stuttgart auf. Der unbekannte BMW-Fahrer scherte unmittelbar danach auf die linke Spur aus, um den Renault zu überholen. Dabei übersah er einen Mercedes einer 40-Jährigen, die sich auf dem linken Fahrstreifen mit deutlich höherer Geschwindigkeit näherte. Um einen Zusammenstoß mit dem BMW zu verhindern, wich die Autofahrerin nach rechts aus und geriet dabei ins Schleudern. In der Folge prallte sie mit dem noch immer auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Renault zusammen. Dieser kam durch die Kollision ebenfalls ins Schleudern und prallte frontal gegen die mittlere Betongleitwand. Beide Autos blieben schließlich auf dem Seitenstreifen stehen.