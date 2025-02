Betrunken und ohne Führerschein in Unimog gekracht

1 Ein Autofahrer ist in ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei gekracht. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

Ein 46-jähriger Autofahrer ist am Montag alkoholisiert und ohne Führerschein auf der A 81 bei Horb in ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei gekracht.









Gegen 14 Uhr war der Mann mit seinem Kia Sportage auf der Autobahn in Richtung Stuttgart unterwegs. Zwischen Horb und Rottenburg kam er nach rechts auf den Standstreifen ab und krachte dort in einen Unimog. Der Kia überschlug sich in der Folge mehrfach und landete auf der Leitplanke