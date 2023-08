Ein Porsche-Fahrer hat am Mittwochnachmittag bei Starkregen auf der A 81 zwischen Geisingen und dem Autobahndreieck Bad Dürrheim die Kontrolle über sein Auto verloren.

Wie die Polizei mitteilt, war der 57-jährige Autofahrer gegen 14.40 Uhr auf der Autobahn in Richtung Stuttgart unterwegs, als er infolge einer nicht an die Witterungsverhältnisse angepassten Geschwindigkeit und folgendem Aquaplaning etwa auf Höhe des Parkplatzes Räthisgraben bei Unterbaldingen die Kontrolle über den Porsche verlor.

Das Auto drehte sich um 180 Grad, prallte mehrfach gegen die Mittelplanken der Autobahn und blieb dann beschädigt auf dem Standstreifen stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Porsche entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro, so die Polizei.