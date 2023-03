1 Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines schwarzen Audi, der durch ein riskantes Überholmanöver einen Unfall auf der A 81 verursacht hat. (Symbolfoto) Foto: grandt / Fotolia.com

Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines schwarzen Audi, der am Freitagmittag auf der A 81 nahe Rottenburg einen Unfall verursacht. Auch Zeugen des Unfalls werden gesucht.









Laut Polizeibericht war ein 18-jähriger Opel-Astra-Fahrer am Freitag gegen 12 Uhr auf der Autobahn in Richtung Stuttgart unterwegs. Im Bereich der Baustelle an der Anschlussstelle Rottenburg fuhr er auf der linken Fahrspur.

Plötzlich wurde der Opel-Fahrer von einem schwarzen Audi auf der rechten Fahrspur überholt. Unmittelbar nach dem Überholvorgang wechselte der Audi dicht vor dem Opel auf die linke Fahrspur, so dass dieser stark abbremsen sowie nach links ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Bei dem Ausweichmanöver streifte der Opel die Mittelschutzleitplanke.

An Opel entsteht 8000 Euro Sachschaden

Der Audi fuhr in Richtung Norden weiter, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Am Opel wurde die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt, der Schaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfallvorgang beobachtet haben und Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Zimmern unter der Telefonnummer 0741/348790 zu melden.