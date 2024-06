Zwischen Sulz und Empfingen ist ein 23-Jähriger am frühen Mittwochmorgen, gegen 1.45 Uhr, auf der A 81 mit seinem Mercedes über die Leitplanke geschanzt und gegen einen Baum geprallt.

Das Auto rutschte eine Böschung hinunter, prallte gegen einen Baum und blieb auf der Seite liegen.

Der Autofahrer und sein 23 Jahre alter Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen brachte die beiden Männer in eine Klinik.

Am Mercedes entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro, an der Leitplanke von rund 750 Euro.

Bei der polizeilichen Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer des Mercedes wegen Übermüdung kurz eingeschlafen war und so den Unfall verursacht hat. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Wagens.