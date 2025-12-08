Unfall am Sonntagabend Zwei Autos prallen am Wolfacher Glashüttenweg zusammen (red/ak) 08.12.2025 - 12:56 Uhr 1 Ein Abbiegevorgang endete am Sonntagabend in Wolfach in einem Unfall. Foto: Skolimowska (Symbolfoto) In Wolfach kam es am Sonntag zu einer Unfallmeldung, nachdem zwei Autos kollidierten. Link kopiert Zu einem Unfall zwischen dem Glashüttenweg und der Straße „Untere Zinne“ kam es laut einer Mitteilung der Polizei am späten Sonntagabend gegen 21.30 Uhr. Ein 52-jähriger Audi-Fahrer soll dabei den Glashüttenweg befahren haben und wollte nach links auf die „Untere Zinne“ abbiegen. Dabei übersah er offenbar die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte, 21-jährige Ford-Lenkerin. Verletzt wurde bei dem Unfall laut der Mitteilung der Polizei niemand. Der Schaden beträgt circa 10 000 Euro. +++ Für mehr News unserem Kanal bei WhatsApp folgen +++