Der Fahrer wurde noch ins Lahrer Klinikum gebracht, wo man ihn aber nicht mehr retten konnte.

Der 62-jährige Fahrer eines Klein-Lkw war am Sonntagmorgen von Lahr-Reichenbach aus am Schönberg hinauf zur Passhöhe unterwegs. Dann verlor er wohl aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug.









In einer leichten Rechtskurve kam der Klein-Lkw, ein Mitsubishi L200 Pickup, nach links von der Straße ab, wo er an der Böschung liegen blieb. Der Fahrer wurde bewusstlos in seinem Lkw gefunden. Die Polizei spricht in ihrem Bericht vom einem medizinischen Notfall.