Ein 62-Jähriger hat nach einem Tauchgang im Matschelsee in Meißenheim über Lähmungserscheinungen geklagt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Spezialklinik mit Druckkammer geflogen.

Das erste wärmere Wochenende im Mai hat viele Menschen raus in die Natur gezogen – auch viele Taucher haben das Wetter genutzt und gingen ihrer Leidenschaft am Matschelsee in Meißenheim nach. Am Sonntagvormittag kam es dabei zu einem Unfall. „Ein Taucher bekam während eines Tauchgangs Probleme und musste in eine Druckkammer in einer Spezialklinik geflogen werden“, schreibt die lokale Nachrichtenagentur Einsatz-Report24 in einer Mitteilung. „Es wurde die Dekompressionskrankheit vermutet“, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Offenburg auf Nachfrage unserer Redaktion, was sich hinter „Probleme bekommen“ genau verbirgt.

Gegen 10.30 Uhr ist am Sonntagvormittag ein Notruf bei der Polizei über einen Tauchunfall am Matschelsee in Meißenheim eingegangen.

Foto: Einsatz-Report24

„Der sehr erfahrene Taucher aus dem Kinzigtal stieg mit zwei Begleitern nach einem Tauchgang aus dem Wasser und klagte über Rückenschmerzen. Als er sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte und Lähmungserscheinungen zeigte, setzte eine zufällig vor Ort anwesende Tauchärztin die Rettungskette in Gang“, so der Polizeibeamte. Da von der Dekompressionskrankheit ausgegangen werden musste, sei der Taucher mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Ludwigsburg geflogen, die über eine Druckkammer verfügt. Ersten Einschätzungen zu Folge besteht keine Lebensgefahr.

Ein anfänglich vermuteter Schnellaufstieg der Taucher erhärtete sich nicht. Die Polizei hat unterdessen die Tauchausrüstung sichergestellt und übernimmt nun die weiteren Ermittlungen. Das verwendete Tauchgerät werde auf technischen Defekt untersucht. Es waren ein Notarztfahrzeug, ein Rettungswagen und der Rettungshubschrauber im Einsatz.

Nicht der erste Unfall

Der Matschelsee in Meißenheim ist ein ungefähr 52 Meter tiefer See im und sehr beliebt bei Tauchern und Anglern – und leider kommt es immer wieder zu Unfällen dort. So ist bei einem Unfall im November 2015 ein 44-Jähriger ums Leben gekommen. Nur einen Monat zuvor war ein Mann bei einem Tauchvorgang im Matschelsee schwer verletzt worden. Im September 2006 ist ein ein 64-Jähriger aus Lahr bei einem Tauchtraining im See ertrunken. Im April 2010 wurde ein 24-jähriger Ohlsbacher tot aus dem Gewässer geborgen.