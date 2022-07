Auto prallt am Bärenplatz in St. Georgen auf Sitzbänke

1 Frontal ist ein Auto aus dem Kreisel am Bärenplatz auf dort befindliche fest installierte Sitzmöglichkeiten gefahren. Foto: Reutter

Ein spektakulärer Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 15.30 Uhr am Kreisverkehr am Bärenplatz in St. Georgen. Ein Auto fuhr frontal auf dort befindliche Sitzmöglichkeiten.















St. Georgen - In dem Fahrzeug befanden sich Mutter und Tochter, war vor Ort zu erfahren. Die Mutter habe womöglich wegen einer Herzkreislauf-Schwäche die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei aus dem Kreisel auf die am Rand fest installierten Sitzmöglichkeiten gefahren. Auch ein Mülleimer wurde zur Seite geschleudert. Zur weiteren Untersuchung wurden die beiden ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden an Fahrzeug und Sitzmöglichkeiten schätzt die Polizei auf circa 9000 Euro. Wegen des Rettungseinsatzes von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst kam es zu Verkehrsbehinderungen am Kreisverkehr.