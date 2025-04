Zwei S-Bahn-Surfer in Berlin gestorben

1 Zwei Menschen sind beim sogenannten S-Bahn-Surfen in Berlin gestorben. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

Zwei Menschen sind am Morgen auf eine S-Bahn geklettert. Die Fahrt auf dem Dach des Zugs endet tödlich.









Link kopiert



Berlin - Zwei Menschen sind beim Surfen auf dem Dach einer S-Bahn in Berlin ums Leben gekommen. Die beiden seien am frühen Morgen am Bahnhof Nikolassee auf der S-Bahn mitgefahren, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte der RBB berichtet. Der genaue Unfallhergang blieb zunächst unklar.