Züge am Hauptbahnhof Worms zusammengestoßen

1 Zwei beschädigte Züge am Hauptbahnhof Worms: Nach ersten Erkenntnissen sind keine Reisenden verletzt worden. Foto: Feuerwehr Worms/dpa

Vier Menschen werden medizinisch betreut, ein Waggon entgleist, Hunderte müssen umsteigen: Die seitliche Kollision zweier Züge hat Folgen - auch für die wichtige Bahnstrecke zum Frankfurter Flughafen.









Worms - Nach dem seitlichen Zusammenstoß eines Regionalzugs mit dem ICE 614 von München nach Hamburg während eines Rangiervorgangs am Hauptbahnhof in Worms (Rheinhessen) haben vier Menschen medizinische Hilfe in Anspruch nehmen müssen.