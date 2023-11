Erheblicher Sachschaden ist bei zwei witterungsbedingten Unfällen am Dienstagabend entstanden. Ein beteiligtes Auto hatte noch keine Winterreifen.

Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Hyundai auf der Burgstraße in Straßberg in Richtung Ebinger Straße. Auf Höhe der Brückenstraße kam er auf der leicht abschüssigen, schneebedeckten und vereisten Straße ins Rutschen.

Hierbei geriet er in den Gegenverkehr und prallte frontal gegen den Mercedes-Benz Vito eines 42 Jahre alten Mannes. Die Beamten stellten fest, dass an dem Auto des Unfallverursachers noch Sommerbereifung montiert war.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Ins Schleudern geraten

Etwa eine halbe Stunde später ereignete sich in der Winterlinger Lindenstraße der zweite Unfall. Ein 30-Jähriger war mit einem Seat in Richtung Sigmaringer Straße unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Fahrer mit seinem Wagen auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und prallte mit der linken Seite gegen den VW Golf einer entgegenkommenden, 53 Jahre alten Frau.

Ersten Erkenntnissen nach sind sämtliche Beteiligten unverletzt geblieben. Der Gesamtschaden an den vier Fahrzeugen wird auf 27.000 Euro geschätzt.