Unfälle und Suizide in Basel: Warum Netze Leben retten könnten

Eine Frau ist dieser Tage in Basel auf das Münsterfähribödeli gestürzt und dort ihren Verletzungen erlegen. Erneut rücken Sicherheitsmaßnahmen an der Pfalz in den Fokus.
Die Rufe nach einem Sicherheitsnetz an der Pfalz des Basler Münsters werden wieder laut. Nachdem eine junge Frau vor wenigen Tag aus bislang ungeklärten Gründen von der Münsterterrasse gestürzt ist und ihren Verletzungen erlag, hat sich die Basler LDP-Politikerin Annina von Falkenstein zu Wort gemeldet. Sie bekräftigt ihren Vorstoß aus dem Jahr 2022 und fordert erneut die Anbringung von Sicherheitsnetzen. Falkenstein plant, im September einen Antrag zur Prüfung von Sicherheitsvorkehrungen einzureichen, wie das Nachrichtenportal 20 Minuten jüngst berichtete. Die Debatte um Sicherheitsvorkehrungen steht jetzt nach Jahren erneut auf der Agenda.