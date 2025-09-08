Unfälle: Toter und Verletzte bei Busunfall in der Slowakei

Auf einer Landstraße stoßen ein Regionalbus und ein Lastauto zusammen. Mehrere Menschen werden verletzt. Der Busfahrer erliegt seinen Verletzungen.
Bratislava - In der Slowakei sind ein Autobus und ein Lastauto zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Montag starb der Busfahrer an den Folgen seiner Verletzungen, wie die Polizei auf Facebook mitteilte. 33 weitere Menschen wurden nach Angaben des Feuerwehr- und Rettungsdienstes verletzt und auf mehrere Krankenhäuser aufgeteilt. Zuvor waren wegen der unübersichtlichen Lage nur 28 Verletzte gemeldet worden.