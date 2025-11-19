Unfälle: Südkoreanische Fähre mit 267 Menschen auf Grund gelaufen

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend (Ortszeit), als die Fähre von der südkoreanischen Ferieninsel Jeju zur Küstenstadt Mokpo fuhr. Die genauen Hintergründe, warum das Schiff auf Grund lief, sind bislang nicht bekannt. Laut Yonhap wurde im Bug der Fähre ein Loch entdeckt, es sei jedoch bislang kein Wasser eingefallen. Die Küstenwache transportiert die Passagiere derzeit mit Patrouillenbooten zu einem nahe gelegenen Pier.