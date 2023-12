Unfälle: Seemann stürzt über Bord - Sucheinsatz auf der Nordsee

1 Das Seenotrettungsboot "Gillis Gullbranson" (Archivbild). Mehrere Schiffe der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) suchen einen Seemann, der über Bord gegangen ist. Foto: Sina Schuldt/dpa

Weit draußen auf der Nordsee stürzt der Seemann eines Fischkutters mitten in der Nacht über Bord. Sofort rücken Seenotretter aus, um ihn zu suchen. Doch starker Wind und hohe Wellen erschweren den Einsatz.









Helgoland - Bei Sturm und hohen Wellen läuft seit der Nacht in der Deutschen Bucht ein groß angelegter Sucheinsatz nach einem vermissten Seemann. Das Besatzungsmitglied eines Fischkutters war über Bord in die zehn Grad kalte Nordsee gestürzt, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte. Die Schiffsbesatzung alarmierte daraufhin in der Nacht zum Mittwoch die Rettungsleitstelle See in Bremen, die die Such- und Rettungsmaßnahmen koordiniert.