1 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste stehen am Unfallort auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-West. Foto: Autobahnpolizei Thüringen/dpa

Ein totes Mädchen und drei Schwerverletzte. Das ist die vorläufige Bilanz eines Autobahnunfalls. Ein Mann war mit seinem Wagen von der Spur abgekommen und krachte auf den Standstreifen...















Erfurt - Ein sechsjähriges Mädchen aus der Ukraine ist nach einem Unfall auf der A4 bei Erfurt gestorben. Wie die Polizei am Sonntagmittag mitteilte, wurden bei dem Unfall drei weitere Menschen schwer verletzt.

Der Polizei zufolge kam ein 61 Jahre alter Fahrer mit seinem Wagen in Richtung Frankfurt/Main nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte auf dem Seitenstreifen in ein Auto, das dort aus zunächst unbekannten Gründen stand. In dem Wagen saß eine Familie aus der Ukraine. Der 37-jährige Vater, die 38-jährige Mutter sowie ihre sechsjährige Tochter und ihr zweijähriger Sohn wurden schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Das Mädchen starb dort an seinen Verletzungen. Der Unfallverursacher kam leicht verletzt davon.