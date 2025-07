1 Bei der Explosion gab es mindestens neun Tote. Foto: Suphan Buri Provincial Public Relations Office/dpa In Thailand explodiert plötzlich eine Feuerwerksfabrik, die gar keine Genehmigung hatte. Es gibt Tote und Verletzte.







Bangkok - Bei der Explosion einer illegalen Feuerwerksfabrik in Thailand sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Zwei Gebäude seien bei dem Unglück in der zentralen Provinz Suphan Buri komplett zerstört worden, berichtete das Portal "The Thaiger" unter Berufung auf Beamte der Einheit für Sprengstoffbeseitigung. Laut Berichten gab es auch zwei Verletzte.