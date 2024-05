1 Rettungsdienste sind nach dem Einsturz eines Gebäudes am Strand von Palma im Einsatz. Foto: Isaac Buj/EUROPA PRESS/dpa

Ein Restaurant am Ballermann stürzte wie ein Kartenhaus ein - nur viel lauter. Noch um Mitternacht suchten Einsatzkräfte unter den Trümmern nach Opfern.









Palma - Tragödie am Ballermann: Beim Einsturz eines Restaurants an der Playa de Palma auf Mallorca sind am Abend mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien 16 Menschen verletzt worden, einige davon schwer, teilte die Polizei der spanischen Urlaubsinsel mit. Zur Ursache des Unglücks sowie zur Identität der Opfer wurde zunächst nichts bekannt. Es ist aber zu vermuten, dass unter den Betroffenen neben Restaurantmitarbeitern und einheimischen Besuchern auch Touristen sind. Noch gegen Mitternacht suchten Einsatzkräfte unter den Trümmern fieberhaft nach Opfern.