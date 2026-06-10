Unfälle: Mann in China überlebt tagelang auf offenem Meer

Ein Mann spaziert auf der südchinesischen Insel Hainan am Meer entlang. Plötzlich stürzt er ins Wasser und wird davongezogen. Für ihn beginnt ein tagelanger Kampf um Leben und Tod.
Haikou - Ein Mann in Südchina hat nach einem Sturz ins Meer tagelang auf hoher See überlebt, bis Fischer ihn lebend aus dem Wasser zogen. Qin Jianping sei am 27. Mai bei stürmischem Wetter während eines nächtlichen Spaziergangs an der Promenade in Haikou auf Chinas beliebter Urlaubsinsel Hainan ausgerutscht und ins Meer gefallen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Aufnahmen von Überwachungskameras der Polizei bestätigten demnach den Vorfall.