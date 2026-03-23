Ein Militärflugzeug mit mehr als 120 Insassen stürzt im Süden Kolumbiens kurz nach dem Start ab. Nach und nach sickern immer höhere Opferzahlen durch. Es scheint Dutzende Tote und Verletzte zu geben.
Puerto Leguízamo - Beim Absturz eines Militärflugzeugs im Süden Kolumbiens sind Medienangaben zufolge deutlich mehr Menschen ums Leben gekommen als bislang bekannt. Mehrere örtliche Medien berichteten unter Berufung auf Behördenangaben von mindestens 66 Todesopfern. Dutzende Verletzte seien in verschiedene Krankenhäuser gebracht worden, hieß es.